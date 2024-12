Mimì Caruso: da Rumore Bim Festival a vincitrice di XFactor 2024

Ha appena 17 anni, eppure, l’anagrafe non l’ha ostacolata dallo scalare in pochissimo tempo la vetta del panorama musicale italiano. E oggi, si è già affermata come una delle voci più interessanti (e richieste) del momento. Ma quando ne aveva appena 15 di anni, era già stata notata e premiata dal Rumore Bim Festival a Bellaria Igea Marina. Parte da qui la parabola di successo di Mimì Caruso, la brianzola vincitrice di XFactor 2024, che prima della finalissima in piazza a Napoli, era già una stella due anni fa, quando il suo talento esplose nella città romagnola, grazie al festival di talenti coordinato dal talent scout e manager musicale Nazzareno Nazziconi.

Originaria di Usmate Velate, la teenager Mimì Caruso ha conquistato la giuria e tutto il pubblico dello show di Sky, dopo aver ammaliato la giuria del Rumore Bim Festival nel 2022, edizione durante la quale Mimì si aggiudicò il premio ‘Miglior personalità vocale’.

"Siamo profondamente orgogliosi del successo di Mimì – racconta Nazziconi –. Quando ha partecipato alla nostra kermesse musicale era ancora più piccola, poco più di una bambina, ma già era stata notata da tutti gli addetti ai lavori. Aveva fatto un’ottima impressione alla giuria. Non era arrivata sul podio ma aveva vinto un premio di interpretazione. Questo successo a XFactor è tutto meritato", esulta Nazziconi.

Cresciuta ascoltando soul e jazz, sono diversi i generi che hanno influenzato lo stile di Mimì Caruso. La musica per questa ragazza è il mezzo più potente per abbattere barriere e condividere emozioni autentiche. La sua personalità artistica, unita alla voglia di raccontare il proprio mondo interiore, l’ha resa infatti una delle concorrenti più profonde di X Factor ed è stata scelta dal giudice Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours.

L’avventura di Mimì alla kermesse bellariese, poi, non è stata un caso. "Il percorso del Rumore Bim Festival è lungo e pieno di sorprese – garantisce lo stesso Nazziconi –. Tutti i ragazzi partecipanti sanno che nella vita serve avere una buona formazione e che non tutto gira intorno alla fama. Dal nostro progetto sono passati artisti interessanti, alcuni approdati a Sanremo, altri piccolissimi allo Zecchino D’oro e lo hanno anche vinto. E oggi, a coronare il percorso intrapreso dalla kermesse, arriva anche il successo di Mimì Caruso al talent show televisivo di X Factor. Accanto ai talenti nazionali e a Sanremo, ci stiamo affermando sempre di più come una rassegna artistica molto importante e confermiamo una nuova edizione per il prossimo anno. Saremo nuovamente a Bellaria Igea Marina, con una grande novità: l’arrivo del village di formazione per due giorni a inizio 2025".

In vista del prossimo appuntamento col ‘Rumore’, a gennaio partiranno le iscrizioni al festival, basta telefonare al numero 377.3687180 o scrivere una mail a casting@rumorebimfestival.it.