Minacce al figlio e alla madre "State sempre bene attenti, altrimenti vi uccido nel sonno"

A tal punto erano spaventati dalle sue minacce, da essere costretti a trascorrere la notte fuori casa, dormendo nel parco. Tanta era la paura che la donna, una 45enne residente nel Riminese, potesse passare alle vie di fatto, mettendo in atto il suo proposito di accoltellari. Un brutto caso di maltrattamenti familiari è stato portato a galla dai carabinieri, che lunedì scorso hanno arrestato la donna, accusata di aver messo in atto ogni genere di vessazione e vere e proprie aggressioni fisiche nei confronti del figlio e dell’anziana madre. La donna è in carcere a Forlì e ieri è stata interrogata dal gip Raffaella Ceccarelli che ha disposto una perizia psichiatrica.

La vicenda era emersa nel momento in cui l’anziana la madre, esasperata dalle continue minacce verbali della figlia, aveva deciso di confidarsi con un agente di polizia locale. Era così scattata così una segnalazione ai carabinieri che in seguito avevano portato alla luce i comportamenti estremi della donna che da anni, a partire almeno dal 2012, tormentava la mamma e il figlio probabilmente sotto l’effetto di sostanza stupefacenti.

Gli episodi più gravi, in un’escalation di violenza, risalgono ad un paio di mesi fa quando la donna avrebbe picchiato il figlio con il manico di una scopa e si impossessava di tutti i coltelli di casa. A causa delle minacce e della continua tensione familiare, nonna e nipote, in più occasioni avevano trascorso la notte al parco nel timore di essere accoltellati durante il sonno.

Varie volte, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la 45enne avrebbe dato sfogo alla sua collera mettendo a soqquadro l’appartamento in cui abitava, rovesciando per terra i piatti, accanendosi contro i mobili o rompendo a calci e pugni porte e finestre. Bersagli della sua rabbia erano però molto spesso la madre e il figlio, ormai costretti a vivere in uno stato di perenne terrore e a chiudersi a chiave in camera per paura di ritorsioni da parte della 45enne. Quest’ultima, secondo il racconto delle vittime, sarebbe persino arrivata al punto di minacciarli di morte. "Dormite con gli occhi aperti, perché vi accoltello" avrebbe detto una volta, rivolgendosi ai due familiari.