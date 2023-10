Minacce cyber e gestione dei flussi migratori. A Madrid anche il comandante Faraone

A Madrid c’era anche il comandante della Gendarmeria del Titano all’annuale Consiglio superiore dei direttori e dei comandanti generali dell’associazione internazionale delle Gendarmerie e delle Forze di polizia a statuto militare. Durante l’evento al corpo della Gendarmeria, rappresentata appunto dal suo Comandante, Maurizio Faraone, accompagnato dal gendarme Marta Mazza, è stato riconosciuto lo status di membro effettivo, a coronamento del percorso iniziato appena un anno fa con l’ingresso nell’associazione come osservatore. La presidenza spagnola ha quindi illustrato i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno, dedicata alla riflessione sull’impatto dei conflitti regionali in ambito di pubblica sicurezza, condensati nella Dichiarazione comune sottoscritta da tutti i paesi membri. I contributi prodotti dalle Commissioni da parte delle delegazioni dei Paesi partecipanti, tra cui quella sammarinese, sono confluiti in una pubblicazione che ne sintetizza le conclusioni sui principali aspetti affrontati, dalle minacce cyber alla disinformazione, al controllo e gestione dei flussi migratori alla tutela ambientale.