Minacce di morte ai baby calciatori. Il Corpolò prende le distanze: "Fatto grave, chiediamo scusa"

Scene che con il calcio dovrebbero avere ben poco a che fare si sono viste sabato scorso, durante la gara del campionato juniores provinciali tra Corpolò e Victoria. La partita è stata sospesa non per un fallo di gioco o per un litigio in campo, ma per il comportamento di alcuni adulti sugli spalti, che hanno persino rivolto minacce di morte ai giovani calciatori della squadra ospite, appena 17enni. Per questo motivo il Corpolò è stato sanzionato con una multa di 200 euro da parte del giudice sportivo di Rimini, Maria Luisa Trippitelli. La risposta del Corpolò è arrivata a stretto giro. "L’Usd Corpolò, nella sua interezza – presidente, dirigenti e staff tecnico – intende esprimere pubblicamente la propria ferma condanna e totale dissociazione dai comportamenti gravissimi tenuti da alcuni genitori". La società non si nasconde ed evidenzia la gravità di quanto accaduto: "Le minacce rivolte a giovani calciatori, ancor più in quanto minorenni, rappresentano un fatto inqualificabile, che nulla ha a che vedere con lo sport, con i valori educativi che il calcio giovanile deve promuovere e con la cultura del rispetto che ogni società è chiamata a trasmettere". "L’intera società – si legge nella nota diffusa dall’Usd Corpolò – si scusa con la società Victoria, con i suoi dirigenti, tecnici, ma soprattutto con i ragazzi coinvolti, per non essere intervenuta con sufficiente prontezza nel sedare la situazione e garantire l’incolumità emotiva dei giovani atleti". Per la società riminese "il calcio deve restare una scuola di vita, non un’arena di intolleranza e aggressività. I genitori, che dovrebbero essere modelli educativi, hanno purtroppo in questo caso tradito il proprio ruolo, arrecando un danno alla nostra società e all’intero movimento sportivo giovanile". Ma il Corpolò è ora pronto a fare ammenda. "In segno concreto di apertura e riconciliazione, in occasione della ripresa della gara prevista per il 22 ottobre, la società Corpolò offrirà un momento di terzo tempo con un rinfresco post-partita dedicato a entrambe le squadre, ai tecnici e ai dirigenti, per favorire un clima nuovo di rispetto reciproco e sportività autentica. Ribadiamo, ancora una volta, il nostro dispiacere e la nostra vicinanza ai ragazzi del Victoria. Questo episodio ci ha segnato, ma intendiamo trarne insegnamento per essere migliori, come sportivi e come adulti". Ad intervenire è anche Francesco Ermeti, vice presidente dell’Usd Corpolò. "Sabato eravamo impegnati anche su altri fronti. C’era la prima squadra che giocava a Pennabilli: io personalmente non ero presente. Nel tornare a casa abbiamo chiamato per sapere il risultato della juniores e ci è stata raccontata questa vicenda. Non vogliamo che a rimetterci siano i ragazzi, perché questa cosa a me fa veramente male. Quello che ho detto ai miei dirigenti è che, quando succedono certe cose, si devono chiamare subito i carabinieri. Oppure, quantomeno, si cerca di sedare la situazione". Lorenzo Muccioli