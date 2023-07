Minacce e botte ai genitori Denunciato

Due anni di prepotenze, vessazioni, umiliazioni. Due anni di terrore per una coppia di anziani riminesi, costretti ad una difficile convivenza con il figlio 44enne, il quale secondo la ricostruzione degli inquirenti si sarebbe reso protagonista di episodi di maltrattamenti e vere proprie aggressioni ai danni dei poveri genitori. Una furia che si sarebbe manifestata specialmente quando l’uomo era sotto l’effetto di droga, portandolo a rivolgere pesanti minacce e insulti alla madre e al padre, prendendosela in particolar modo con quest’ultimo e arrivando persino al punto di sputargli in faccia. Un giorno, tornando a casa per pranzo, e non gradendo le pietanze preparate dalla madre, il 44enne - difeso dall’avvocato Gabriella Giuliani - avrebbe perso completamente le staffe, scagliandosi come una belva feroce contro entrambi gli anziani, colpendoli con schiaffoni e spintoni. Un’esplosione di violenza che alla fine aveva costretto i genitori a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dal quale erano stati dimessi con prognosi di 15 e 5 giorni. Nel tempo gli anziani avevano sperato che il figlio potesse mettere la testa a posto, cambiando atteggiamento nei loro confronti. Situazione che però non si è mai verificata. Anzi, le angherie e i maltrattamenti sarebbero andati avanti per mesi. Spingendo infine gli anziani a denunciare tutto alle forze dell’ordine. Il gip Manuel Bianchi, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero Davide Ercolani, ha quindi disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di allontanarsi dalla casa dei genitori e il divieto di avvicinamento alla coppia.