Minacce e danneggiamenti continui. Vicina perseguitata per mesi di fila, giudice ordina l’allontanamento

Un rapporto di vicinato degenerato in una lunga serie di minacce, insulti e danneggiamenti, fino all’intervento del giudice che ha deciso di imporre una misura cautelare.

È questa la vicenda che arriva dalla Valconca, dove una donna di 36 anni è finita al centro di un’indagine per atti persecutori nei confronti della sua vicina di casa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto sarebbe iniziato nel settembre dello scorso anno. In un primo momento i rapporti tra le due vicine erano buoni: la persona offesa l’aveva anche accompagnata ad alcune visite mediche.

Da lì però le richieste si sarebbero fatte sempre più pressanti, fino a trasformarsi in vere e proprie pretese.

Al rifiuto sarebbero arrivate le minacce: messaggi continui, telefonate, post sui social e frasi pesanti, tanto da spingere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita, farsi accompagnare negli spostamenti e parcheggiare l’auto lontano da casa per paura di ritorsioni.

Gli episodi riscontrati nel corso delle indagini - condotte dagli agenti della polizia di Stato - sarebbero diversi e distribuiti lungo un arco temporale di diverse settimane a cavallo tra il 2024 e l’anno in corso: dal fanale dell’auto rotto al contatore del gas chiuso, fino ai messaggi WhatsApp in cui l’indagata avrebbe scritto frasi come "ti rovinerò la vita" o "ti porto allo sfinimento".

Non sono mancati nemmeno i post su Facebook e TikTok, visibili a tutti, in cui ammetteva i danneggiamenti o ribadiva le proprie minacce. In altre occasioni, invece, sarebbe stata vista sostare per ore sotto casa della vicina per controllarne i movimenti.

Di fronte a questo quadro, il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto l’applicazione di una misura cautelare, ritenendo concreto il rischio che le condotte potessero continuare o addirittura peggiorare.

Il gip di Rimini ha accolto la richiesta e ha disposto per la donna il divieto di avvicinamento alla vicina e ai luoghi da lei frequentati, con l’obbligo di mantenere almeno dieci metri di distanza. Vietato anche qualsiasi contatto, telefonico o informatico.

La donna è stata avvisata che eventuali violazioni delle prescrizioni comporteranno un aggravamento della misura, fino ad arrivare a provvedimenti più restrittivi.