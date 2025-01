Minacce in famiglia: "Il tuo tempo è finito"

Si è concluso il processo con rito abbreviato a carico di un 79enne ucraino, residente a Riccione, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenze nei confronti della moglie e della suocera. Le accuse includevano anche lesioni e violenza privata. Per l’accusa di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza di minori, è giunta l’assoluzione, poiché il fatto non sussiste. Tuttavia, per gli altri capi d’accusa, l’imputato – difeso dall’avvocato Massimo Melillo – è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre ai risarcimenti. La Procura aveva inizialmente richiesto una condanna a 4 anni. Il caso risale al 23 ottobre 2023, quando la donna ha denunciato l’uomo, dopo una lite violenta nella loro abitazione, dove vivevano anche i figli minori e la suocera. In un’esplosione di rabbia, l’imputato aveva minacciato la moglie con parole come "il tuo tempo è finito", strappandole il telefono e impedendo alla suocera di chiamare i soccorsi.

Inoltre, l’uomo aveva distrutto documenti, bruciandoli in una pentola di acqua bollente. La denuncia ha portato all’allontanamento del 79enne dalla casa familiare e all’adozione di un divieto di avvicinamento, misura che è stata revocata al termine del processo, come disposto dal Gup Raffaele Deflorio. La famiglia dell’imputato è attualmente ospitata in una struttura protetta.