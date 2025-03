“Devi morire”, raffiche di minacce social a Loris e Manuela Bianchi dopo il delitto di Pierina

Rimini, 12 marzo 2025 - "Devi morire". "Veniamo al tuo matrimonio e vedrai...". E' questo il tenore di numerose minacce che con il passare dei mesi da dopo il delitto di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre 2023, sono comparse sui social network rivolte ai fratelli Bianchi.

Loris Bianchi con la sorella Manuela, indagata per favoreggiamento

Loris e Manuela, quest'ultima ora indagata per favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta per far luce sull'assassinio di sua suocera, sono infatti finiti più volte nel mirino dei leoni da tastiera che seguono il caso e che si schierano da una parte o dall'altra per far valere le proprie convinzioni su come sia andata quella notte. Su chi abbia ucciso Pierina.

Ma mentre questo compito spetta alla procura della Repubblica di Rimini, lo scontro aperto sul Web è stato alimentato dal passare dei mesi ed è finito per fare moltiplicare, con un'impennata a seguito dei recenti sviluppi, le offese a mezzo social. Per la precisione, i commenti minatori, offensivi o minacciosi nei confronti dei fratelli Bianchi sono arrivati da parte di oltre 400 profili mediante commenti su pagine Facebook e Instagram o gruppi e profili YouTube dove si dibatte del giallo di via del Ciclamino.

"Siamo al lavoro per sporgere le dovute denunce-querele per diffamazione aggravata a mezzo social contro tutte le persone che in questi mesi hanno rivolto offese e minacce ai nostri assistiti", hanno fatto sapere Nunzia e Davide Barzan, rispettivamente avvocato e consulente dei fratelli Bianchi.