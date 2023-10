Minaccia di buttarsi dalla finestra davanti ai figli: cinque ore di trattativa

Rimini, 24 ottobre 2023 – Minaccia il suicidio e cerca di convincere la moglie a lanciarsi con lui nel vuoto dal secondo piano, davanti ai loro figli. È successo a Cattolica, dove un 56enne nordafricano ha tenuto in scacco per oltre cinque ore le forze dell’ordine.

La segnalazione ai carabinieri è arrivata da alcuni vicini: il 56enne, residente in una casa popolare di viale Kennedy, ha cominciato a urlare dal balcone manifestando la volontà di lanciarsi nel vuoto ed esortando la moglie a fare altrettanto, davanti ai cinque figli (tre dei quali minorenni).

La macchina dei soccorsi si è così messa in moto cercando di far ragionare l’uomo che, secondo quanto emerso, era esasperato per problemi personali e familiari. I carabinieri hanno provato a convincere – senza riuscirci – il 56enne ad aprire la porta di casa. Nel frattempo i vigili del fuoco avevano posizionato un materasso gonfiabile sotto al terrazzo.

Alla fine, dopo cinque ore di trattativa, i militari dell’Arma hanno convinto l’uomo a desistere. È emerso un quadro familiare di assoluto disagio, con continui dissidi tra lui e la moglie. Il nordafricano ha accettato di farsi ricoverare nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Rimini mentre la moglie è stata sottoposta a un accertamento sanitario obbligatorio. I figli sono stati affidati ad alcuni parenti.