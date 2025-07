Minaccia di buttarsi. Scatta la mobilitazione per salvare la donna

Una mobilitazione imponente di mezzi e soccorritori - vigili del fuoco, polizia di Stato e 118 - nella piazza sull’Acqua, a due passi dal ponte di Tiberio. Lì dove ieri, verso le 11.15, è scattato l’allarme per paura che una donna di 50 anni potesse compiere un gesto estremo, gettandosi di sotto. Stando ad una prima ricostruzione, la donna – residente a Rimini – si sarebbe seduta sul parapetto che si affaccia sul canale, manifestando l’intenzione di volersi buttare. Un comportamento che ha immediatamente destato la preoccupazione del marito, che si trovava insieme a lei in quel momento, anche in considerazione di precedenti difficoltà psicologiche. Il coniuge, notando l’agitazione crescente della moglie e temendo un gesto estremo, ha preso il telefono e ha dato immediatamente l’allarme, facendo così attivare la macchina dei soccorsi.

In pochi minuti sono intervenuti sul posto gli operatori del 118, una pattuglia della polizia di Stato e i vigili del fuoco. L’intervento decisivo è stato quello di un caposquadra del 115, che con grande lucidità e sensibilità si è seduto accanto alla donna, incominciando a parlare con lei nel tentativo di convincerla a rinunciare al suo proposito. Dopo oltre venti minuti di confronto, è riuscito a persuaderla a salire volontariamente sull’ambulanza per ricevere le cure necessarie.

La donna è stata quindi accompagnata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi dal punto di vista fisico, ma il ricovero è stato disposto per monitorarne lo stato psicologico.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti, che si trovavano nella zona in quel momento. In tanti si sono fermati ad assistere al grande dispiegamento di uomini e mezzi. Tutto si è risolto nel migliore dei modi e per fortuna l’allarme è rientrato senza conseguenze drammatiche. Vero è che, nel punto in questione, l’acqua dell’invaso non è particolarmente profonda. In via precauzionale, è stata comunque attivata una squadra dei vigili del fuoco equipaggiata con gommone, pronta ad intervenire immediatamente in caso di necessità. Alla fine però ad avere la meglio è stata la capacità persuasoria del caposquadra che è riuscito a convincere la donna a desistere.