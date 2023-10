Minaccia di gettarsi dal balcone con la moglie

È stato un venerdì carico di tensione quello trascorso a Cattolica, in un complesso residenziale dove i carabinieri della Tenenza di Cattolica e del Nucleo Investigativo sono intervenuti poiché un 56enne nordafricano, affacciato al balcone del proprio appartamento al secondo piano, minacciava di gettarsi di sotto e, allo stesso tempo, esortava la moglie, una 43enne anch’ella straniera, a seguirlo nell’intento di togliersi la vita. Anche la donna, affacciata al balcone, gridava infatti in modo incomprensibile in direzione dei passanti, in evidente stato di agitazione.

La scena ha quindi subito suscitato paura e apprensione nei vicini della coppia, che oltre alla moglie e il marito conta anche cinque figli, di cui tre minorenni. Della famiglia, infatti, negli ultimi giorni i vicini hanno riferito di non aver visto nessuno uscire dall’abitazione, pur sentendo costantemente musica ad alto volume provenire dall’appartamento in uso ai nordafricani. Da qui era scattato il primo allarme al 112 prima che la situazione precipitasse. All’intervento dei carabinieri, si è quindi immediatamente aggiunto quello dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno avviato sin da subito una serrata negoziazione con il 56enne, il quale in più di un’occasione si sarebbe rifiutato di aprire la porta di casa ai soccorsi e, in totale agitazione, negando anche la possibilità agli operatori di verificare anche la sicurezza degli altri membri della famiglia.

Una trattativa quella intavolata dai soccorritori con il 56enne andata avanti a lungo, mentre i vigili del fuoco predisponevano il cuscino gonfiabile sotto al terrazzo della casa poiché lo straniero lasciava trapelare pochi segnali di apertura. In oltre due ore di trattativa, per la quale è stato necessario anche l’intervento e l’aiuto del personale dei servizi sociali, i carabinieri sono però infine riusciti a riportare l’uomo alla calma e convincerlo ad aprire la porta del proprio appartamento. Così è stato possibile tirare un sospiro di sollievo una volta constatato che tutti i componenti della famiglia stessero bene. Tuttavia, a seguito degli accertamenti compiuti dai carabinieri, circa la famiglia sono emersi elementi di uno stato di assoluto disagio. Da giorni, infatti, la famiglia non mangiava e, complice il crollo mentale del 56enne e i fortissimi litigi e screzi con la moglie, la condizione psicologica di tutti i presenti nell’appartamento è apparsa ai militari come fortemente provata.

Non a caso, alla fine dell’intervento, è stato lo stesso 56enne a decidere di farsi volontariamente ricoverare nel reparto di psichiatria di Rimini, mentre la donna è stata sottoposta a un accertamento sanitario obbligatorio. Quanto ai figli piccoli invece sono stati affidati ai parenti della coppia, in attesa di eventuali iniziative e cautele che saranno intraprese dai servizi sociali.