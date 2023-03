Minaccia di gettarsi nel vuoto Salvato dagli agenti di polizia, è sospettato di una rapina

Minaccia di gettarsi nel vuoto dalla rampa dell’ex pronto soccorso, ma viene salvato in extremis dagli agenti della polizia di Stato. Quella di ieri è stata una mattinata convulsa all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. L’allarme è scattato attorno alle 8, quando un 48enne di origine campana ha scavalcato il parapetto della rampa, urlando frasi sconnesse. "Basta, voglio farla finita" avrebbe detto, avvicinandosi sempre di più al bordo con la chiara intenzione di compiere un tuffo nel vuoto, il tutto davanti agli occhi di alcune persone che in quel momento si trovavano sul posto.

Provvidenziale è stato l’intervento dei poliziotti delle Volanti che, dopo aver parlato alcuni minuti con lui nel tentativo di convincerlo a desistere dal suo proposito, alla fine sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in salvo prima che potesse essere troppo tardi. Il 48enne, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto l’Infermi da solo e in completa autonomia, non essendo un paziente ricoverato all’interno dell’ospedale. Stando a quanto emerso, ieri mattina si sarebbe trovato in uno stato di alterazione dovuto forse all’alcol o agli stupefacenti. Ancora da chiarire i motivi che lo hanno spinto a minacciare di compiere un gesto estremo, che solo grazie all’entrata in azione degli agenti della polizia di Stato non si è concretizzato.

Ma gli agenti della questura stanno cercando di chiarire anche un altro aspetto, legato in questo caso ad un episodio avvenuto lo scorso fine settimana. Il sospetto infatti è che il 48enne possa essere l’autore di una rapina compiuta sabato scorso, attorno alla mezzanotte, nella gelateria ’La Romana’ di viale Rimembranze. Il blitz è scattato attorno all’ora di chiusura, quando un uomo armato di cacciavite si è avvicinato alla cassiera, obbligandola ad aprire il registratore di cassa e consegnarli l’incasso della giornata, in tutto circa 300 euro. Preso il bottino, il rapinatore si sarebbe allontanato a piedi, facendo perdere immediatamente le proprie tracce. Giunti sul posto, i poliziotti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, iniziando a passarli al setaccio alla ricerca di possibili indizi utili all’identificazione del colpevole. Sull’episodio le indagini sono ancora in corso e tutte le piste vengono tenute in debita considerazione. Non si esclude ad ogni modo che il malvivente di viale Rimembranze possa essere la stessa persona dell’aspirante suicida, anche se quest’ultima ipotesi dovrà ora essere oggetto di opportuni approfondimenti da parte degli inquirenti.

l.m.