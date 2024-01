Minaccia di morte titolare di kebab

Un’altra notte da incubo nella zona della stazione. Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia di Stato per bloccare un giovane che minacciava di morte il titolare di un locale, brandendo una bottiglia di vetro come arma. L’episodio è avvenuto poco dopo le 2 della notte tra sabato e ieri. È stata una donna a dare l’allarme. Ha chiamato il 112 segnalando alle forze dell’ordine che era in corso una lite violenta nei pressi del ristorante di kebab in largo Martiri d’Ungheria, vicino al parcheggio della stazione. Una volante della polizia si è precipitata sul posto. Non c’è voluto molto per rintracciare l’aggressore. Si trovava ancora lì, in evidente stato di alterazione, con la bottiglia di vetro in mano. Nemmeno alla vista degli agenti si è calmato: ha continuato a insultare e a minacciare di morte il titolare del kebab brandendo la bottiglia. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e poi l’hanno arrestato. Questa mattina l’aggressore, un 23enne straniero, comparirà davanti al giudice per la direttissima. Solo pochi giorni fa la polizia aveva arrestato un 32enne tunisino per rapina ed estorsione. Il 16 gennaio in zona stazione lui e un complice avevano avvicinato un egiziano con un pretesto: dopo avergli chiesto in prestito il telefono per una chiamata urgente, l’hanno aggredito e gli hanno portato via lo smartphone. Poche ore dopo il tunisino aveva ricattato l’egiziano: voleva 70 euro per restiturgli il telefono.