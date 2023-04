Minaccia il cliente per un debito di droga Estorsione e spaccio: in manette 33enne

Doveva dei soldi alla persona sbagliata: il pusher al quale lui, un giovane assuntore di stupefacenti, si era rivolto diverse volte in passato per acquistare delle dosi. Non avendo sempre a disposizione abbastanza denaro per pagarlo, tuttavia, nel corso del tempo i suo debiti avevano finito per accumularsi sempre di più, fino a raggiungere quasi il valore di mille euro. Spingendo lo spacciatore a minacciarlo di morte pur di farsi consegnare gli importi. Spaventato a morte, il ragazzo ha così deciso di rivolgersi ai carabinieri della tenenza di Cattolica. Giovedì scorso i militari sono così entrati in azione. Hanno pedinato il sospettato, un 33enne senegalese, fino al luogo dell’appuntamento con il cliente. Poi, al momento della consegna del denaro, sono usciti allo scoperto. Di fronte ai militari, lo straniero ha provato ad opporre resistenza, ma alla fine è stato bloccato e accompagnato in caserma per l’identificazione. Successivamente l’abitazione dell’uomo è stata passata al setaccio e i carabinieri hanno rivenuto della cocaina oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Lo straniero, accusato di estorsione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato quindi trasferito in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Federica Rossi, il senegalese è comparso davanti al giudice ieri mattina. Il magistrato ha quindi convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere.