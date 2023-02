Minaccia la compagna e l’allenatore del figlio

"Il padre sono io e decido io". Un uomo abituato a imporre la propria volontà. Anche quando si trattava di prendere delle decisioni sul futuro calcistico del figlio di 11 anni. Lui, un 48enne residente nel Riminese, era convinto che il bambino dovesse allenarsi con una squadra che ha la sua sede in un’altra regione, dove a suo modo di vedere avrebbe potuto beneficiare di una preparazione migliore. Per questo motivo sarebbe arrivato al punto di minacciare di morte l’ex compagna e madre del piccolo. Motivo che gli è costato una denuncia. Al momento l’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Cornacchia, è indagato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti il gip, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani (nella foto), ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

Nonostante una condanna definitiva a quattro mesi di reclusione per stalking nei confronti dell’ex compagna, l’uomo nel corso del tempo sarebbe tornato nuovamente a tormentarla, prendendo di mira non solo lei ma anche il figlio minorenne. A innescare la sua collera sarebbero state soprattutto alcune scelte riguardanti la scuola calcio frequentata dal bambino. Il 48enne era infatti convinto che il figlio dovesse abbandonare la squadra alla quale era iscritto e trasferirsi in un’altra società, a suo modo di vedere più adatta, che però si trova fuori Regione. La madre si era tuttavia opposta al trasferimento, ritenendo che in quel modo il piccolo non avrebbe più avuto tempo sufficiente da dedicare alla scuola e ai compiti, e lo stesso avevano fatto gli assistenti sociali che avevano in carico la famiglia. Il ‘no’ della donna non era però andato giù all’ex compagno. Che, secondo la ricostruzione, sarebbe arrivato al punto di presentarsi al campo di allenamento, posizionandosi vicino alla recinzione e iniziando a sbraitare contro allenatori e preparatori, colpevoli a suo dire di non svolgere un buon lavoro. Ma in alcuni casi se la sarebbe presa anche con il figlio, accusandolo di non seguire le sue indicazioni sul rettangolo di gioco. Insulti e minacce nel corso del tempo si sarebbero fatti sempre più gravi e pesanti. Tanto da indurre la donna a cambiare casa insieme al figlio pur di sfuggire alle ingerenze e ai comportamenti vessatori dell’uomo. Non prima però di aver bussato alla porta dei carabinieri per presentare querela.