Minaccia la fidanzatina, indagato baby stalker

Ha denunciato il fidanzato presentandosi ai carabinieri con un file audio contenente messaggi di morte e insulti a lei rivolti. Lei è una giovanissima, che frequenta ancora la scuola superiore, lui, invece, ha 22 anni, è di origine rumena e fa il lavoratore stagionale in spiaggia. "Come ti vesti, con chi esci, ti aspetto fuori da scuola e ti brucio con l’acido". Dalle minacce ripetute, ma solo verbali, il 22enne secondo le accuse era passato alle aggressioni fisiche. Una continua e costante pressione fisica e psicologica che ha spinto la ragazza a confidarsi con la nonna e con i genitori che l’hanno incoraggiata a presentare denuncia.

La ragazzina ai carabinieri che, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, hanno indagato il 22enne per stalking, ha portato un file audio con le minacce di morte. Una prova ritenuta inequivocabile che ha portato il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli a disporre la misura del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata a carico del 22enne. L’indagato non potrà nemmeno avvicinarsi ai suoi parenti e ai luoghi da lei frequentati ad una distanza di almeno 1000 metri tale, comunque, da scongiurare qualsiasi rischio d’incontro o contatto.