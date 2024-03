Minaccia la moglie con l’acido, commercialista nei guai

Rimini, 20 marzo 2024 – Nei messaggi inviati sul suo telefonino, si diceva pronto a spaccarle le gambe o addirittura a tirarle addosso dell’acido. Minacce pesantissime che hanno spinto il gip del tribunale di Rimini ad adottare una misura cautelare nei confronti di un cinquantenne accusato di aver compiuto un lungo elenco di atti persecutori nei confronti della moglie. Per l’uomo, un commercialista, difeso dall’avvocato Francesco Pisciotti, è stata dunque applicato – su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi – il divieto di avvicinamento alla persona offesa, mantenendo da lei una distanza di almeno 500 metri. L’indagato dovrà inoltre evitare qualsiasi tipo di comunicazione con la moglie e osservare l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Un caso di stalking, quello portato alla luce grazie alla denuncia della donna che ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per togliersi quel peso di dosso e raccontare agli inquirenti le vessazioni che era stata costretta a subire. Tutto, stando alla ricostruzione, sarebbe cominciato durante l’estate, nel momento in cui la donna aveva deciso di troncare la sua relazione con il marito, invitandolo a lasciare la casa.

L’uomo non avrebbe però sopportato di essere messo da parte e da quel momento in poi, stando a quanto riferito dalla moglie, avrebbe messo in atto una serie di comportamenti sempre più violenti e aggressivi. Una persecuzione che si sarebbe realizzata soprattutto attraverso messaggi telefonici contenenti minacce esplicite, come quella di gettare dell’acido addosso alla donna. Quest’ultima viveva ormai in uno stato di ansia perenne, e non si azzardava nemmeno a mettere il naso fuori di casa per paura che il marito potesse mettere in pratica i suoi proponimenti. L’uomo avrebbe tentato in tutti i modi di farle cambiare idea sulla separazione, alzando sempre di più il tiro e facendosi sempre più aggressivo nei continui messaggi che la donna periodicamente riceveva sul proprio telefonino. Una escalation che alla fine ha spinto la malcapitata a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il marito. Sentita dagli inquirenti, la donna ha trovato il coraggio di ripercorrere i fatti che l’avevano vista protagonista. Facendo quindi scattare le indagini.