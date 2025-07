Minaccia di buttarsi nel canale: mobilitazione per salvarla

Rimini, 3 luglio 2025 – Una mobilitazione imponente di mezzi e soccorritori - vigili del fuoco, polizia di Stato e 118 - nella piazza sull’Acqua, a due passi dal ponte di Tiberio. Lì dove oggi, verso le 11.15, è scattato l’allarme per paura che una donna di 50 anni potesse compiere un gesto estremo, gettandosi di sotto. Stando ad una prima ricostruzione, la donna – residente a Rimini – si sarebbe seduta sul parapetto che si affaccia sul canale, manifestando l’intenzione di volersi buttare.

Un comportamento che ha immediatamente destato la preoccupazione del marito, che si trovava insieme a lei in quel momento, anche in considerazione di precedenti difficoltà psicologiche. Il coniuge, notando l’agitazione crescente della moglie e temendo un gesto estremo, ha preso il telefono e ha dato immediatamente l’allarme, facendo così attivare la macchina dei soccorsi.

In pochi minuti sono intervenuti sul posto gli operatori del 118, una pattuglia della polizia di Stato e i vigili del fuoco. L’intervento decisivo è stato quello di un caposquadra del 115, che con grande lucidità e sensibilità si è seduto accanto alla donna, incominciando a parlare con lei nel tentativo di convincerla a rinunciare al suo proposito. Dopo oltre venti minuti di confronto, è riuscito a persuaderla a salire volontariamente sull’ambulanza per ricevere le cure necessarie. La donna è stata quindi accompagnata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi dal punto di vista fisico, ma il ricovero è stato disposto per monitorarne lo stato psicologico.