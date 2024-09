Minacciano col coltello un 90enne. La polizia arresta padre e figlio

Caos in un palazzo di via Matteotti, a San Giuliano, dove l’altro pomeriggio una lite tra condomini è degenerata. Nel parapiglia, è spuntato fuori anche un coltello da macellaio. Un 90enne ha raccontato di essere di essere stato minacciato da un vicino di casa, un ragazzo marocchino di 18 anni. Quest’ultimo è stato arrestato dalla polizia di Stato insieme al padre di 50 anni per resistenza e lesioni a un poliziotto rimasto leggermente ferito. E’ successo intorno alle 14, quando il 90enne ha iniziato a discutere con un ragazzino, minorenne, vicino di casa. La lite per futili motivi è degenerata fino al punto che il fratello maggiore, un ragazzo di appena 18 anni, sarebbe uscito sul pianerottolo con un coltellaccio da macellaio. Nel frattempo sul posto è arrivato anche il padre dei due ragazzi a dar loro manforte contro l’anziano che a sua volta è stato raggiunto dal figlio. Quando sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, il ragazzo ha gettato via il coltello (poi rinvenuto e sequestrato nei pressi del portone condominiale di accesso) e - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbe iniziato a prendersela con i poliziotti. Gli agenti nel tentativo di ripristinare la calma, e dopo aver chiesto i documenti al 18enne e al padre, sarebbero stati aggrediti violentemente con calci e pugni e un poliziotto è rimasto contuso ad una mano e al ginocchio. Nello stesso frangente, il padre del 18enne, vedendo il figlio dimenarsi contro gli agenti, è intervenuto a favore del ragazzo. Ieri mattina padre e figlio, difesi dall’avvocato Massimiliano Orrù, sono comparsi davanti al giudice per il processo con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, e rimesso in libertà padre e figlio - che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere - con l’obbligo di firma dai carabinieri. Il legale ha chiesto i termini a difesa con l’obiettivo di poter meglio approfondire la dinamica dell’episodio eventualmente anche attraverso l’ausilio di eventuali testimoni.