Rimini: minacciata di morte per una multa, donna accolta in una struttura protetta

Rimini, 28 dicembre 2023 - Ha picchiato e poi minacciato di morte la moglie che gli aveva raccontato di aver preso una multa.

Per questo motivo un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e la donna accolta, insieme ai figli, in una struttura protetta per sfuggire alla violenza dell'uomo.

Il tutto è accaduto lo scorso 9 dicembre quando i militari dell'Arma hanno raccolto l'allarme della donna che avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stata minacciata di morte dal marito, il trentanovenne di origine albanese.

Secondo il racconto della vittima, l'uomo venuto a sapere che la moglie aveva preso una multa l'ha prima picchiata, poi ha afferrato un coltello e l'ha minacciata di morte. Solo l'intervento del cognato avrebbe evitato un tragico epilogo.

A seguito di questo episodio, la donna si è rivolta ai militari dell'Arma che l'hanno accompagnata insieme ai figli in una struttura protetta.