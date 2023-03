Minacciò commercialista Riminese torna a processo

Si è aperto nei giorni scorsi con la fase istruttoria il nuovo processo a carico di un 49enne riminese già condannato, e detenuto, per vicende risalenti al 2018, quando in concorso con un altro complice avrebbe messo in atto una tentata estorsione ai danni di un noto commercialista riminese finito nella rete di una truffa per la vendita di automobili.

Una tentata estorsione che secondo le vecchie accuse il 49enne mise in atto con atti intimidatori estremi, tra cui alcuni spari contro il lunotto dell’auto del commercialista. Ed è da questo processo che prende le mosse una nuova costola giudiziaria che ha nuovamente trascinato in tribunale il 49enne, ora imputato per il reato di intralcio alla giustizia, per avere, secondo le accuse mosse a suo carico, nel corso del vecchio processo promesso denaro e quindi fatto pressioni sul complice della tentata estorsione, un 53enne – all’epoca dei fatti – residente nel ravennate per rendere ai giudici in sede di testimonianza false dichiarazioni o omissioni relativamente a quella vicenda.

Il 49enne, ritenuto nel corso del vecchio processo il co-esecutore materiale delle pressioni ai danni del commercialista venne già in quell’occasione condannato a circa sei anni di reclusione che l’uomo sta ancora scontando. Ma nel frattempo, il passato torna a galla per il 49enne, difeso dall’avvocato Davide Grassi, per cui appunto ora è iniziato il processo con rito ordinario, dopo che le accuse a suo carico erano già state formulate in passato dal pm che deteneva le indagini (Sgambati).

Nel corso della prima udienza di giovedì scorso nell’ambito del nuovo processo è stata ascoltata la presunta vittima delle pressioni e minacce imputate al 49enne con cui sarebbero state intralciate le indagini relative alla tentata estorsione del 2018, la quale ha dichiarato di non ricordare le circostanze in esame. Ora, il processo prevede una nuova udienza per il 20 aprile e quindi la conclusione prevista per il 14 settembre.