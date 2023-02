"Mine Vaganti, la storia di un pregiudizio"

Una verità che esplode con tutta la sua forza, destabilizzando, creando scompiglio e colpendo con le sue schegge i componenti di una famiglia. Quando nel 2010 Mine Vaganti debutta al cinema diventa subito uno dei film più amati di Ferzan Ozpetek. A distanza di anni il regista ne scrive l’adattamento per il teatro. E il successo si ripete. Lo spettacolo è in scena al Galli di Rimini, stasera alle 21 e domani alle 16. Al centro della vicenda la famiglia Cantone, proprietaria di un pastificio in un paese del sud, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi. Tutto precipita quando il figlio Antonio si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il secondogenito Tommaso tornato da Roma per raccontare anch’egli la sua stessa verità. Sul palco un cast che vede protagonisti Francesco Pannofino e Iaia Forte nei ruoli dei genitori di Tommaso e Antonio, interpretati da Erik Tonelli e Carmine Recano; nei panni della nonna c’è Simona Marchini.

"In Mine Vaganti si parla di libertà individuale e dell’importanza di poterla affermare – spiega l’attrice Iaia Forte –. Questi temi sono tra i motivi del suo successo, oltre ad essere una commedia strutturata molto bene, e poi c’è la famiglia che è un microcosmo dell’umano".

Che donna è Stefania Cantone?

"È una mamma di stampo virile, ricorda le figure del teatro di Eduardo De Filippo, alla fine è lei che decide tutto in famiglia. È una donna dalla mentalità ristretta, ma con grande umanità. Ha battute formidabili".

I genitori vivono una crisi profonda?

"Per il padre la notizia dell’omosessualità del figlio è da infarto. Si tratta del figlio maggiore, quello che deve prendere il suo posto in azienda. È uno choc e naturalmente questa destabilizzazione è il meccanismo con cui si creano battute e paradossi, tutti esasperati per originare le risate".

Le situazioni paradossali cosa smascherano?

"L’ipocrisia che c’è in famiglia e non solo".

Cosa rappresenta questa famiglia?

"In qualche maniera il pregiudizio, l’incapacità di evolversi con i tempi, una certa forma retrograda e di maschilismo che è ancora presente".

Quali spunti ha dato Ozpetek per il teatro?

"Una scelta molto intelligente è aver trasformato il pubblico nella piazza del paese e quindi noi attori interloquiamo con gli spettatori, li coinvolgiamo ma non direttamente".

Cosa trasmette questo spettacolo?

"Grande allegria ed energia. Penso che il teatro non debba portare messaggi in senso moralistico ma far vivere esperienze e condurre a una comprensione più vasta. Mine vaganti fa questo. Il pubblico si diverte e comprende di avere esorcizzato paure divisive. È un successo da tre anni".

Lina Colasanto