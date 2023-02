La vita nel Seicento, i ponti di una vallata, ma soprattutto l’epopea delle miniere. A questi studi e ricerche relativi all’alta Valmarecchia e al Montefeltro, il professor Marco Battistelli ha dedicato una vita intera. Lo storico e ricercatore aveva dedicato un libro alla vallata, ‘La genga del barcaiolo’, prima che all’età di 65 anni una grave malattia lo strappasse agli amati studi. Battistelli però aveva un sogno: che tutte le sue ricerche fossero conservate in Valmarecchia. Ad assecondare il desiderio dello studioso ci ha pensato il comune di Sant’Agata Feltria. Grazie all’amicizia con l’ex sindaco Franco Vicini, la signora Silvana Rastelli (moglie di Battistelli) ha consegnato le casse contenenti libri, annotazioni, ricerche e carte, oltre a minerali e fossili di cui possedeva un’ingente collezione. Questo corpus costituirà un fondo intitolato al prof Battistelli e farà parte di un ampio progetto; troverà ospitalità all’interno del Palazzo Fregoso e nella biblioteca comunale. "I minerali sono oggetto di classificazione da parte dell’Università di Urbino – spiega il sindaco di Sant’Agata, Goffredo Polidori – Il Comune ha acquistato le vetrine per l’esposizione a Palazzo Fregoso. Il resto del materiale è invece in biblioteca". Libri, carte geografiche, documenti, appunti di decenni di ricerche, specie dell’attività estrattiva in alta Valmarecchia.

m. c.