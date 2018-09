Rimini, 21 settembre 2018 - La fiaccolata che brilla sullo sfondo del ponte di Tiberio. L’inno di Mameli cantato a squarciagola dai ragazzi. E, poco prima, il festoso e colorato corteo dei giovanissimi atleti lungo le strade del centro storico. E’ stata una bellissima festa quella che ha aperto ieri a Rimini il Trofeo Coni, la più importante e grande manifestazione sportiva dedicata agli under 14. A Rimini (e in altre città romagnole) da oggi fino a domenica gli oltre tremila giovanissimi si sfideranno in 45 discipline. Un evento da 10mila persone, compresi tecnici, accompagnatori e genitori, e che terrà in ‘allenamento’ anche gli hotel della Riviera ancora aperti.

Si stimano oltre 35mila presenze turistiche negli alberghi, con un giro d’affari che sfiora i 3 milioni di euro. Ieri la kermesse è partita con il botto, letteralmente. Poco prima delle 21 il ponte di Tiberio si è ‘incendiato’ coi fuochi d’artificio che hanno concluso la cerimonia inaugurale. Per l’occasione sono stati sparati in cielo, direttamente dal ponte, i fuochi tricolore sulle note dell’inno di Mameli. Quell’inno che poco prima avevano cantato gli stessi ragazzi, prima che venisse accesa la fiaccola che ha dato il via al Trofeo Coni. «E’ una festa che è cresciuta fortemente, e che ha portato quest’anno anche delegazioni delle comunità italiane in Canada e Svizzera – ha sottolineato ieri sera il presidente del Coni, Giovanni Malagò –. La speranza è che i ragazzi si divertano». E a giudicare da ieri, lo stanno già facendo...

ma.spa.