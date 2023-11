Mini ’sparecchia’ i locali di Santarcangelo

Che fosse finita la ’luna di miele’ tra Rino Mini e Santarcangelo, lo si era capito già da un po’. Dopo i maxi investimenti sostenuti dall’imprenditore riminese, prima per aprire il nuovo locale Ferramenta in piazza Ganganelli e poi – qualche anno dopo – il ristorante Dai Galletti e anche il forno Ferramenta, Mini aveva ridotto fortemente le sue attività a Santarcangelo. Il Covid e l’aumento delle bollette hanno avuto un peso, ma ci sono stati nel corso del tempo anche problemi di altra natura. Su tutti, i problemi di convivenza con alcuni residenti del centro storico e "le multe che i vigili facevano continuamente ai clienti del ristorante Dai Galletti".

Quest’ultimo è chiuso da parecchi mesi. Così come il panificio. Ed è chiuso attualmente anche il ristorante Ferramenta. In estate Mini aveva spiegato che il locale di piazza Ganganelli era stato costretto alla chiusura temporanea, a causa "di un’importante intervento di disinfestazione, dopo alcuni problemi con i piccioni". Problemi che sono stati risolti, ma Ferramenta è ancora chiuso. E adesso Mini ammette: "Sto cercando nuovi soci per la gestione di Ferramenta. Non intendo più investire nel locale di Santarcangelo. Se riuscirò a trovare nuovi soci per portare avanti la gestione, bene... Altrimenti valuteremo il da farsi". Definitiva la decisione sull’altro locale, Dai Galletti: "Non lo riapriremo più. Abbiamo riprovato a ripartire, ma spesso alla sera si presentavano gli agenti della polizia locale a multare le auto dei clienti in divieto di sosta. E allora basta così". Secondo l’imprenditore a Santarcangelo "si è creato purtroppo un clima ostile nei confronti delle mie attività". Da qui anche la scelta di cercare nuovi soci per Ferramenta. Ma attualmente, l’abbiamo scritto l’altro ieri su queste colonne, è chiuso anche il Ferramenta bistrot a Rimini. In questo caso i motivi sono di altra natura. C’è in atto un contenzioso con un vicino, che ha effettuato lavori nell’abitazione soprastante il locale. Un intervento risultato sprovvisto di autorizzazione antisismica, che ha portato alla chiusura del locale.

Ma su quest’ultima vicenda Mini vuole evitare ogni polemica, almeno in questa fase. Sono aperti tuttora il locale Ferramenta a San Marino e il ristorante Chèsa de vein a Rimini.

Su Santarcangelo invece l’imprenditore è deciso: "Non investirò più sui locali. Cercherò altri soci per Ferramenta". Mini ha altri progetti ora a cui dedicarsi. L’ex patron della Galvanina ha rilevato la fonte e lo stabilimento dell’acqua Tinnea nelle Marche. Un progetto che lo vedrà investire parecchi milioni. "Ma andremo avanti – assicura lui – anche con la ristorazione". Anche se il piano che aveva previsto tempo addietro, con l’apertura di nuovi locali Ferramenta in Italia, per ora non è andato avanti.