Ministero condannato a risarcire i diportisti dopo 23 anni

Questa storia dimostra come in Italia a volte sia difficile arrivare a una verità giudiziaria definitiva anche dopo decenni di processi. La storia è quella di Onda Marina, il porto turistico di Cesenatico, la cui società di gestione fallì nel 1990, 33 anni fa. Nel 1996 l’imprenditore di Bellaria Gaetano Astolfi attraverso la società Coast to Coast rilevò la concessione della darsena pagando 5 miliardi e 50 milioni di lire al Tribunale di Forlì; dopo la presentazione di varie istanze da parte di Astolfi, nell’aprile del 2000 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, tramite la Capitaneria di Porto di Rimini sfrattò i diportisti che avevano pagato il posto barca alla precedente gestione: da lì sono nati tre procedimenti penali, uno amministrativo e tre civili, uno dei quali, relativo allo sfratto eseguito nel 2000, dopo 23 anni, è arrivato appena alla sentenza di primo grado. Da sottolineare che la concessione del porto turistico alla Coast to Coast scadrà nel 2024.

Nei giorni scorsi il giudice Carolina Gentili della seconda sezione civile del Tribunale di Bologna ha depositato la sentenza di una causa iniziata nel 2004 dall’avvocato Alfonso Celli per conto di venti assegnatari dei posti barca (Sergio Mercuri, Renzo Zavatta, Umberto Novi, Ena Maria Covacich, Giorgio Caroli, Cristina Prevedi, Gino Campanini, Edo Lelli, Fernando Asioli, Giovanni Borelli, Sandro Danesi, Sebastiano Scandolara, Luigino Mercuriali, Luigi Fantini, Raffaella Casadio, Castello srl, Fabrizio Casadei, Giuseppe Torroni, Forlì Yacht snc e Flavio Soldati) contro il Ministero delle Infrastrutture e la Capitaneria di porto di Rimini, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Cesenatico e la società Coast to Coast perché nell’aprile 2000 era stato ordinato con un dispaccio ministeriale e con ingiunzioni di rilascio lo sgombero dei posti barca, per cui gli assegnatari avevano dovuto portare altrove le loro imbarcazioni per evitare la rimozione forzata. Dopo una lunga istruttoria e 23 anni, esaminate le diverse cause che si sono svolte nell’ambito di questa vicenda e sulla base di una consulenza tecnica, il giudice ha depositato un’articolata sentenza (19 pagine) nella quale riassume i molteplici passaggi giudiziari e conclude annullando (disapplicando) il dispaccio Ministeriale del 7 aprile 2000 e conseguentemente le ingiunzioni di sgombero della Capitaneria di porto di Rimini del 26 aprile 2000 perché illegittime, condannando il Ministero dei Trasporti a risarcire ai diportisti sfrattati la somma di 96.238 euro più interessi, spese legali e di consulenza.