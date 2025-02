Minoranza all’attacco: "In paese servono più telecamere"

La sicurezza è una priorità assoluta per Verucchio. Ma sul piano presentato dal Comune (telecamere, più pattuglie, nuovi lampioni e la riqualificazione dei parchi) la minoranza chiede all’amministrazione di "fare di più". "Bene il finanziamento per le telecamere di 144mila euro. – dice Piero Canarini, capogruppi di Verucchio che vorremmo – Ma non si può limitare a mettere nelle piazze Europa e Malatesta. Che ne sarà delle altre piazze, di parchi, zone industriali, delle società sportive sempre più bersagliate di furti? Non si può fare tutto subito, vero. Ma in questi primi mesi di nuova amministrazione la sicurezza è stata trascurata, il paese ne ha pagato le conseguenze". Per questo Canarini bolla il piano del Comune come "un elenco di buone intenzioni, senza una vera strategia e un piano di investimenti". "Installare telecamere a tappeto? Non si riuscirà mai a coprire tutto il territorio", ribatte il vicesindaco Paolo Masini. "Il bando per le telecamere è stato approvato a metà gennaio ed è stato fatto partire senza perdere tempo. E al primo elenco abbiamo aggiunto un numero importante di punti di controllo in zone nevralgiche del paese, piazze, e snodi di traffico interni, che consentiranno di monitorare il paese". Per Masini resta fondamentale che "i cittadini denuncino i fatti alle forze dell’ordine, le uniche ad avere gli strumenti per contrastare le azioni criminali".

m.c.