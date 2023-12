"Minoranza irresponsabile, non ha rispetto per le istituzioni"

Il centrosinistra unito risponde agli attacchi delle minoranze che hanno disertato il consiglio comunale di giovedì sera perché in forte contrasto con l’amministrazione Foronchi sul tema del bilancio di previsione e del piano triennale degli investimenti. "La presa di posizione delle forze politiche di minoranza – scrivono il Pd, Cattolica Futura, Idee in Comune, Gruppo Misto, Verdi Europa Verde e Cattolica Coraggiosa – dimostra, per l’ennesima volta, il fallimento dei principi cardine di una buona politica, con slogan populisti che lasciano dietro cenere e danni. Con un atteggiamento irresponsabile e irrispettoso delle istituzioni e dei cittadini e delle cittadine, la minoranza (Movimento 5 Stelle, SiAmo Cattolica, Lega, Fratelli d’Italia e Alleanza Civica) ha scelto di non presenziare alla seduta del consiglio comunale di giovedì sera in segno di protesta per un bilancio, a dir loro, che taglia la spesa pubblica e che non rispetta quanto dichiarato dall’amministrazione comunale". E ancora: "Giovedì – prosegue la coalizione di maggioranza – si è discusso e si è deciso dei documenti programmatici più importanti per una città. Ed è in consiglio comunale che chi ritiene che quegli atti programmatici siano sbagliati deve fare la propria battaglia ed esporre le proprie ragioni. Ma questa opposizione ci ha abituato al proprio disinteresse per le istituzioni, si pensi alle numerose assenze di alcuni consiglieri di minoranza in consiglio comunale e nelle commissioni. I numeri presi in considerazione e su cui le opposizioni basano la propria protesta non derivano da un confronto tra i bilanci di previsione degli anni 2023 e 2024 ma da un confronto del bilancio preventivo 2024 e il bilancio consuntivo 2023. Una scivolata clamorosa".