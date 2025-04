Minorenne alla guida ubriaco. Prova a scappare: fermato dai vigili

Senza patente e ubriaco alla guida della macchina di un amico. Un 17enne di San Giovanni in Marignano è stato fermato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale del Comando Intercomunale di Riccione, Coriano e Misano, mentre era alla guida di un’auto non sua, in evidente stato di ebbrezza. Il giovane, alla guida di un veicolo di proprietà di un amico maggiorenne – seduto al suo fianco –, alla vista della pattuglia ha tentato la fuga a piedi, abbandonando l’auto. Una manovra disperata, durata poco: gli agenti lo hanno raggiunto e fermato prontamente, insieme al proprietario della vettura. Per il ragazzo minorenne è scattata la denuncia al Tribunale dei Minori, oltre al riaffidamento ai genitori, mentre l’auto è stata sequestrata. Il maggiorenne, consapevole della situazione e del rischio, è stato denunciato per incauto affidamento del veicolo.

Le pattuglie del Comando Intercomunale erano già operative dalla serata di venerdì, in particolare nella zona del Marano. Tra i casi più gravi quello di una donna cubana sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 2,30 g/l, ben oltre il limite consentito di 0,5 g/l, una soglia che comporta la denuncia penale, il ritiro immediato della patente e il fermo del mezzo. Non meno allarmante la situazione di un altro conducente, recidivo, trovato con un tasso alcolemico superiore allo zero. Secondo la recente riforma del codice della strada, chi è recidivo in materia di guida in stato di ebbrezza è equiparato ai neopatentati e deve rispettare il limite di 0 g/l. Anche in questo caso, oltre al ritiro della patente, è scattata la denuncia.