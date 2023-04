Rimini, costringe minorenne a prostituirsi: arrestata

Rimini, 24 aprile 2023 – Aveva affrontato un lunghissimo viaggio della speranza, confidando in un futuro migliore nel nostro Paese. All’arrivo in Italia, però, il sogno si era trasformato in un vero e proprio incubo e lei, una ragazzina nigeriana di appena 16 anni, era diventata una schiava del sesso, costretta a vendere il proprio corpo nelle strade di Rimini, tenuta in scacco dalla sua aguzzina, una connazionale di 37 anni.

Quest’ultima, alla fine, è stata rintracciata e arrestata sabato scorso in una struttura di accoglienza a Tribano, in provincia di Padova. Il blitz è stato eseguito dagli agenti della questura padovana. L’accusa contestata dagli inquirenti a carico della 37enne è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani in danno di una sua connazionale.

Alle spalle della donna un ordine di carcerazione per una condanna a 7 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione, scaturita dalle indagini degli agenti per fatti commessi tra settembre 2015 e giugno 2016 tra Siracusa e Rimini. Secondo le accuse, infatti, la 37enne avrebbe introdotto in Italia, dalla frontiera di Siracusa, e ospitato a Rimini una 16enne sua connazionale, riducendola in uno stato di soggezione continuativa, approfittando del suo stato d’indigenza e di bisogno e costringendola sotto minaccia e violenza a prostituirsi in strada.

La donna è stata portata nel carcere di Verona, mentre gli agenti della divisione anticrimine della stessa questura, previo avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Venezia e ai servizi sociali di Padova, hanno dovuto occuparsi all’affidamento in via d’urgenza e temporanea dei suoi figli minori di 6, 4 e 2 anni.