"Minori e social: servono delle regole"

Via libera all’introduzione di norme che regolino l’utilizzo degli smartphone e dei social network da parte dei minori. Il Consiglio grande e generale approva a larga maggioranza l’Istanza d’Arengo numero 33 su cui in aula si apre un ampio dibattito. In particolare, l’istanza, presentata da un gruppo di insegnanti di scuola media, chiede di "avviare una discussione politica sul tema, ad esempio tramite l’attivazione di un tavolo di lavoro, con l’obiettivo di arrivare alla stesura di norme che regolino l’utilizzo di smartphone e dei social da parte dei minori. Ma anche di adottare misure che consentano alla cittadinanza di essere sempre più informata sui problemi legati all’uso degli strumenti tecnologici nell’età dello sviluppo. "Credo – le parole in Consiglio del segretario di Stato all’Istruzione, Andrea Belluzzi – che questa istanza, che è una denuncia che parte da chi vive tanto tempo con i giovani, come gli insegnanti, in un contesto in cui loro stessi hanno adottato norme e si impegnano a educare i giovani al rapporto con questi strumenti, sia da tenere ancora più in considerazione proprio perché viene dal mondo della scuola. È vero, ci sono molti paesi europei che si stanno attivando, si è parlato nel testo della Francia e ora che

il ministro dell’educazione francese è diventato primo ministro sicuramente porterà avanti queste iniziative in modo ancora più forte. E se ne parla anche nel dialogo che c’è nelle sedi istituzionali multilaterali, Consiglio d’Europa in primis, dove è nata una sede di valutazione, che considera l’Ia, tema collegato a questo. L’istanza in particolare chiede una cosa precisa, ovvero che la politica si faccia carico di una regolamentazione, ma a partire da uno studio e da una riflessione, ed è da cogliere". "Stiamo diventando – dice Alessandro Bevitori di Libera – tutti schiavi di questa informatizzazione. Di sicuro ci dovranno essere regolamenti e disciplina e invito la Segreteria competente a farsi promotrice per dare le giuste direttive e linee guida". Da parte del governo espresso orientamento favorevole e si conferma la volontà di avviare un tavolo con esperti. L’istanza viene approvata con 28 voti a favore, 2 contrari e un astenuto.