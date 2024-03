Minori e vittime di violenza, c’è il decreto

Rafforzata e ampliata la protezione di minori e di vittime di violenza di genere. È stato adottato il decreto delegato sulla prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere. "L’ampio articolato – spiegano dalla Segreteria Giustizia – apporta modifiche all’impianto di prevenzione attuale e introduce istituti, provvedimenti e fattispecie penali in linea con le più attuali raccomandazioni degli organismi sovranazionali". In primo luogo, tra le altre cose, è stata attribuita la competenza inderogabile del giudice inquirente "a ricevere le segnalazioni di violenza nelle ipotesi di reati procedibili d’ufficio o di presentazione formale di querela della vittima per reati perseguibili ad iniziativa di parte. In assenza di tali requisiti, competente a ricevere le segnalazioni è, invece, la Salute Mentale o, qualora si tratti di minori, la Tutela Minori".