Mir, dance ed elettronica protagonisti

I grandi marchi con le ultime novità tecnologiche, l’area experience per testarle in prima persona e una serie di iniziative tra cui la Dj round table, un dialogo a tutto tondo tra i protagonisti del settore. Il glorioso passato della riviera incontra il presente e il futuro della Dance music all’expo Mir di Italian exhibition group in programma dal 7 al 9 aprile. La manifestazione, spiega la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, rappresenta "un legame di vecchia data che si rinnova tra industria dell’intrattenimento musicale, professione di dj e producer, tecnologie per la musica elettronica". A ospitare professionisti e appassionati di Djing e club culture sarà Mir Club, il format nato la scorsa edizione dall’esigenza di creare uno spazio di partecipazione e incontro per i makers e appassionati nel campo degli eventi musicali, che quest’anno sarà interamente dedicato al comparto dj e alla sua industria di festival ed eventi. Mir Club accoglierà i visitatori della fiera al loro ingresso, trovando la sua nuova collocazione nella Hall-Sud, rendendo centrale e protagonista il ritorno del pubblico legato al mondo dj e music entertainment all’interno della fiera. Non mancherà l’area espositiva, con stand originali in cui le aziende di tecnologia e accessori per la musica elettronica metteranno in mostra le ultime novità del settore. Con la grande novità dell’area experience per consentire al pubblico di provare tecnologie hardware e software. Una vera e propria "School of Dj" per permettere a chiunque di divertirsi con una console. Tra le altre iniziative, la Dj round table, un momento di dibattito tra dj, proprietari di locali, organizzatori di festival, clubber, professionisti e giornalisti del settore; e il Demolition panel, per far ascoltare le proprie tracce e mash up ad artisti, produttori e discografici.