Mir, senti che musica: crescono visitatori ed espositori

Con un aumento del 20% di visitatori e del 25% di espositori ha chiuso Mir-Live Entertainment Expo, fiera organizzata da Italian Exhibition Group che considera la settima edizione "sfavillante" e "sotto il segno del successo". Con sei padiglioni e l’estensione sulla hall sud del quartiere espositivo, Mir "ha risposto alle esigenze delle aziende e di un pubblico sempre più attento e qualificato", aggiunge la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza. La manifestazione ha potato le novità tecnologiche in tema audio, video, luci per concerti, spettacoli, education, retail, museale, ospitalità. Nei padiglioni dedicati a ‘Live You Play’, la frequenza degli spettacoli, prosegue Ieg, "ha superato ogni aspettativa, con soluzioni audio, video e light presentate in veri live show". Tutte esaurite le 13 sessioni di Immersive Room mentre al Mir Club si sono contate 700 ore di ‘scratch’ con oltre 30 dj console installate e tanti che hanno potuto testare i prodotti assistiti da oltre 10 tutor. Infine i Demolition panel con tra gli altri Albertino, Joe T Vannelli, Big Fish, Ale Lippi.