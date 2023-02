Mir, ‘suono’ tutto nuovo e occhio alla sostenibilità

La parola ‘sostenibilità’ entra anche nel mondo fieristico dedicato alla musica. Quest’anno il Mir 2023, dal 2 al 4 aprile alla in Fiera, dedicherà uno spazio rivolto allo scambio tra creativi e progetti sostenibili nel settore musicale. Uno degli scopi del Mir Club, questo il nome dedicato allo spazio in questione, è proprio quello di accompagnare le aziende verso un futuro più green. "La nascita di questa nuova area – fa sapere Ieg – è stata possibile grazie alla collaborazione con Music Innovation Hub, un’impresa sociale che alimenta progetti innovativi e socialmente responsabili del settore musicale". Il Mir a primavera aprirà al pubblico con un format rinnovato. E saranno molte le opportunità per gli attori della filiera Light, Sound e Visual. Giunta alla sesta edizione, la kermesse è rivolta agli operatori del settore e società di noleggio, ma "anche ad un pubblico più ampio costituito tra gli altri da ‘end user B2B’, architetti, designer, consulenti e agenzie creative. Fra le novità va segnalata la nuova partnership con Siec (Systems Integration Experience Community). Per i visitatori, poi, quest’anno sarà un andar per fiera speciale, grazie alla realizzazione dell’area ‘AV Experience’".

L’area racchiude una galleria ‘immersiva’ caratterizzata da installazioni plurime, frutto della creatività di aziende che utilizzano i sistemi multimediali. Soluzioni per i più svariati contesti, inclusi gli eventi, i teatri, i musei e i luoghi di lavoro. Mir offre anche un’ulteriore opportunità, per scoprire i segreti e i punti di forza di tutte le apparecchiature ‘sopra e sotto il palco’. Numerose strumentazioni audio e video, infatti, verranno rese disponibili per le prove dal vivo. Riflettori puntati anche sull’area Mir Tech, un indiscutibile ‘Salone dell’Audio video’ dove "si tratteranno anche tutti i temi legati alle nuove tendenze nel mondo del lavoro, della didattica, della progettazione degli spazi e delle soluzioni interattive e ‘immersive’".

Andrea G. Cammarata