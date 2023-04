Miracolo a San Giuliano I residenti ‘occupano’ il giardino dell’hotel "Tornerà a vivere"

Hanno occupato il giardino dell’hotel delle Nazioni a San Giuliano Mare. Non è un blitz quello messo a segno ieri mattina dal Comitato turistico e dal gruppo Civivo della zona. Ma un punto di partenza per ridare alla città un luogo dimenticato, dove da decenni domina l’abbandono. Erano i primi anni del nuovo millennio quando l’area dell’hotel venne abbandonata mentre la struttura iniziava il declino che l’ha trasformata in uno scheletro in mezzo alle attività turistiche. Ieri un gruppo di persone armate di pinze, attrezzi e guanti ha cominciato a smantellare i vecchi pannelli di legno che delimitano l’area dell’albergo. Il comitato turistico spiega che con il gruppo Civivo di San Giuliano Mare, e "grazie alla preziosa concessione dell’amministratore giudiziario Marco Tognacci e al supporto del Comune, abbiamo dato avvio alla trasformazione radicale della vasta area pertinenziale dell’hotel delle Nazioni di viale Ortigara, per farne un giardino aperto alla comunità, accogliente e multifunzione".

La struttura è sotto amministrazione giudiziaria del tribunale di Rimini dopo il decreto di sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale iniziato nel 2018. Il comitato ha instaurato un contatto con il dottor Tognacci che ha portato alla firma di un accordo che consentirà ai cittadini di mettere piede nell’area del giardino della struttura, creando i presupposti per farne una zona dove tutti, residenti e turisti, possano stare e divertirsi. L’area verde attorno all’edificio supera i mille metri quadrati. Per troppo tempo è stata confinata al di là di pannellature, ma già ieri residenti e titolari delle attività della zona erano al lavoro.

"La disponibilità dell’area – spiegano dal comitato turistico - consentirà di svolgere attività e iniziative finalizzate a prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità, legati all’abbandono della struttura, favorendo al contempo la partecipazione attiva della cittadinanza". In poche parole: "Lo restituiremo alla città". Per eliminare i segni dell’abbandono serviranno settimane. L’obiettivo che si è dato il comitato è aprire il giardino al pubblico a metà maggio. Sarà un giorno di festa, un vero e proprio evento in cui verrà richiamata la cittadinanza ed anche i turisti. Quel giorno le persone potranno anche dare una mano a terminare le ultime installazioni, verniciare o piantare arbusti e fiori. Da quel momento in poi da ricovero di sbandati e sporcizia, gli oltre mille metri quadrati dell’area verde dell’hotel delle Nazioni diventeranno un giardino che ospiterà mostre, eventi e manifestazioni. Il rudere dell’albergo per il momento rimarrà sempre al suo posto in attesa dei tempi della giustizia.

Andrea Oliva