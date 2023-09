Miracolo a Verucchio. Con l’auto nel dirupo. Illese le suore a bordo: "Salvate dalle preghiere"

di Francesco Zuppiroli

"Gesù mio misericordia. Aiutaci. Aiutaci". Una preghiera, disperata, gridata da dentro l’abitacolo di una Fiat Punto mentre l’auto precipitava e precipitava per una decina di metri giù in una scarpata a Ponte Verucchio. Lì, dove il veicolo è stato ritrovato dai soccorritori e da cui sono poi state estratte illese le suore Norma e Maria che vi viaggiavano a bordo. Salve, davvero per un miracolo. Lo stesso a cui suor Norma si è aggrappata quando la macchina – pare per un malfunzionamento dei freni – è finita fuori strada e ha iniziato a cadere nel burrone di via Ponte, dopo la rotonda di Verucchio che le due religiose di 84 anni avevano imboccato poco prima dell’incidente.

"Ho pregato e così non è successo niente". Sorride con ben più di un pizzico di sollievo suor Norma, mentre parla e ripercorre gli attimi terribili vissuti intorno alle 14.20 a Verucchio, quando per i minuti che è durata la caduta nel vuoto, la religiosa ha temuto per la vita sua e della sorella. Alle spalle – a bordo dell’ambulanza dove le suore sono state comunque caricate per accertamenti precauzionali – suor Maria invece allarga le braccia come in segno di gratitudine. Gratitudine, per quel miracolo avvenuto poco prima e che le suore non si spiegano se non appigliandosi alla Fede. "La macchina volava – ammette suor Maria –. Come ha fatto lì a non rovesciarsi io proprio non ho capito".

E come abbiano fatto suor Maria e Norma a uscire senza un graffio da quel volo tremendo non se lo spiegano proprio neanche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria che sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno poi estratto le due religiose dall’abitacolo, dove dopo lo schianto suor Maria e Norma hanno atteso pazienti l’arrivo dei soccorsi. Le due donne, infatti, si trovavano in via Ponte poco dopo l’ora di pranzo per raggiungere l’ospedale di Santarcangelo, dove suor Maria aveva un appuntamento per una visita medica. È stato però oltre la rotonda di Ponte Verucchio che, stando alla testimonianza di suor Norma che si trovava al volante della Punto, i freni dell’automobile hanno smesso di funzionare e il veicolo, anziché rallentare, ha proseguito la propria marcia andando dritto verso il burrone a lato della carreggiata.

Un attimo tremendo, con la macchina che "ha preso il via, è andata giù per la scarpata piano piano e noi, praticamente ci siamo fermate e non ci siamo mosse dal sedile. E io pregavo". Preghiere per Gesù, preghiere senza le quali secondo le due suore, l’incidente avrebbe avuto un epilogo molto diverso. Suor Maria e Norma, che arrivavano dalla Repubblica di San Marino dove vivono nel convento del Titano, una volta portate fuori dall’auto dai pompieri del distaccamento di Novafeltria sono state comunque prese in carico dal personale del 118 giunto sul posto. Caricate sull’ambulanza, nei confronti delle due 84enni sono stati svolti gli accertamenti medici del caso a seguito dei quali è stato confermato il "miracolo". Le due suore non hanno riportato neanche un graffio e il volo di una decina di metri nel burrone è finito restando ’solo’ una brutta, bruttissima esperienza.