Miramare, investimenti per 130 milioni

"Nuovo nido al parco Pertini, avanzamento del Parco del Mare e del Piano della balneazione, riqualificazione di viale Marconi. E poi strutture per lo sport, con nuovi campi da basket e da calcio in arrivo nel 2024, e il campo di bocce al parco Spina Verde. Entro fine mandato nella parte Sud della città sono previste opere per investimenti di 130 milioni di euro, compresi i finanziamenti sovracomunale". Lo ha detto, nell’incontro dell’altra sera all’Eurhotel di Corrado Della Vista, con una ventina gli operatori presenti all’incontro organizzato dalla Pro Loco di Miramare, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. Appuntamento che ha seguito di un paio di settimane quello con il sindaco Sadegholvaad e l’assessora Montini. "E’ prevista anche una ulteriore dotazione di telecamere per la videosorveglianza".