Mirela e la fuga da Sarajevo durante la guerra. La sua storia da film approda nel Cantiere poetico

Gli ultimi tre giorni del Cantiere Poetico trasformeranno Santarcangelo in un palcoscenico di ascolto e riflessione con Il loro grido è la mia voce, un progetto che diffonde 32 poesie palestinesi lungo le strade di Combarbio, udibili in filodiffusione da oggi fino a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Tra gli eventi più attesi della rassegna, domenica alle 17.30 al Centro-Supercinema arriva il docu-film Dom del regista Massimiliano Battistella, presentato alle Giornate degli Autori di Venezia e al Sarajevo Film Festival. Il film racconta la storia di Mirela Hodo, riminese di adozione, fuggita da Sarajevo durante l’assedio della città, esplorando temi universali di sradicamento e ricerca di appartenenza. Sarà un’occasione per incontrare gli attori, il regista e la stessa Hodo. Domani alle 18, Isabella Leardini incanterà il pubblico parlando delle poetesse italiane del Novecento. Nel corso della serata, alle 21.30, occhi puntati sul teatro Il Lavatoio, che ospita l’ultimo spettacolo della rassegna, Dodici stanze per Elsa Morante di Alchemico Tre. Lo spettacolo celebra la famosa scrittrice a 40 anni dalla sua morte, con Michele Di Giacomo che ripercorre la sua bibliografia. A chiudere la serie di eventi, domenica sera, sarà l’incontro speciale La poesia in guerra al Centro-Supercinema, con la partecipazione di Botteri, Sinibaldi e Adriano Sofri. Il grido della poesia risuonerà ancora per tre giorni a Santarcangelo.

Riccardo Bianchini