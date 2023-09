Misano a tutto gas verso il sold-out per il Gp

Misano verso il tutto esaurito per la MotoGp. "I turisti? Stanno arrivando – premette il presidente di Federalberghi, Massimo Leardini -. I tempi delle folle per Valentino Rossi sono ormai lontani ma devo dire che grazie ai nostri piloti c’è un bel movimento. Per la MotoGp Misano è sempre stata al centro della ricettività perché chi vuole seguire il Gran Premio chiede di essere vicino al circuito. Inoltre abbiamo tanti eventi durante la settimana in zona mare. Si vive l’atmosfera delle gare, cosa che penso sia unica a livello internazionale. In questo fine settimane dovremmo arrivare al tutto esaurito". Le prevendite stanno viaggiando su un +15% rispetto a un anno fa quando nei tre giorni di competizioni al Misano world circuit si raggiunsero le 101mila presenze. Numeri lontani da quelli pre pandemia quando si viaggiava stabilmente sopra le 150mila presenze. Ma dopo il 2019 è cambiato il mondo e non solo per effetto del Covid. Il ritiro di Valentino Rossi e una MotoGp in cerca d’autore hanno stravolto gli scenari. Tuttavia le premesse per il Gran Premio nel circuto intitolato a Marco Simoncelli sono buone grazie anche alla Sprint race, la gara corta del sabato introdotta dal nuovo format voluto da Dorna. Il sabato diviene una giornata importante. Le prove sin dalle 9 del mattino, la Sprint Race con i piloti della MotoGp che in precedenza saranno impegnati nelle prove per la pole di domenica, e la gara di MotoE in cui il riminese Mattia Casadei potrebbe ottenere il titolo di campione del mondo, dovrebbero far decollare le presenze in circuito. A goderne saranno anche gli alberghi perché oltre alla notte di sabato che precede le gare, ci saranno più appassionati pronti a soggiornare nella notte di venerdì, prima della Sprint race.

Intanto l’Arena 58, in zona mare, scalda o motori con il DediKato, cartellone degli eventi che prende il nome dal ricordo di Daijiro Kato il pilota giapponese ma misanese d’adozione scomparso nel 2003. Si parte domani, già dal mattino, con la Mototerapia. Dalle 18 in viale della Repubblica e piazzale Roma, ci sarà la Pitline di Moto storiche. Alle 21, in piazza Repubblica, tutti seduti per il talk show ‘Burdel da Cursa’. Sono attesi Alex De Angelis, Loris Capirossi, Franco Uncini e Pierfancesco Chili. Dalle 19 all’Arena 58 spettacoli e show di drifting e freestyle motocross. Sabato si riparte dalle 17, con le moto storiche e l’esposizione di nuovi modelli delle principali case motociclistiche. Nel parcheggio delle Poste si terrà lo show di Vespa freestyle. Dalle 19 all’Arena 58 si torna a correre sullo sterrato mentre alle 21,30 in piazza della Repubblica il concerto della tribute band dei Queen ‘Regina – The Real Qeen Experience’. Alle 23:45 si chiude con i fuochi d’artificio.

Andrea Oliva