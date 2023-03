Misano, aperto il sottopasso di via Grotta

Dopo la chiusura del cantiere e i mesi di ritardo, ha aperto al traffico il sottopasso di via Grotta, opera inserita nella realizzazione della nuova bretella per la futura statale 16 tra il casello di Riccione e Villaggio Argentina a Misano. "È stato un lavoro abbastanza lungo, che ha vissuto qualche complicazione – premette il sindaco Fabrizio Piccioni –, ma finalmente siamo riusciti a ristabilire un collegamento indispensabile per il nostro territorio, ripristinando la normale viabilità verso l’entroterra e la zona mare. Un passo importante verso il completamento della bretella, che attendiamo da tempo".