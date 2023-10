Misano, arrivano i fondi per le attività turistiche

Un turismo accessibile grazie a oltre 1,7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per gli operatori. Si chiama Welcome Everybody in Emilia- Romagna ed è il più importante piano di investimento rivolto a tutti gli operatori turistici della costa romagnola composta da 14 comuni. Domani alle 10,30 si terrà nella palazzina Bianchini a Misano un incontro rivolto agli imprenditori misanesi con i partner del progetto, che avrà durata biennale, si tratta del Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità (Cerpa), APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. La prima parte del progetto consiste nella raccolta sistematica di tutte le opportunità legate a tempo libero, sport, iniziative culturali e servizi disponibili, così da renderle note all’ospite. La seconda parte di intervento riguarderà il miglioramento strutturale dell’accessibilità dei comuni costieri, la formazione di personale specializzato nell’accoglienza di ospiti con disabilità e la promozione online dell’offerta di turismo accessibile della Riviera romagnola.