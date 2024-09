Misano aspetta la MotoGp. Gli albergatori: "Sarà aperto almeno il 70% degli hotel"

Il weekend della MotoGp chiama e gli albergatori di Misano rispondono. Il secondo fine settimana di motori, con i bolidi in pista dal 20 e 22 settembre al circuito Marco Simoncelli, è alle porte e gli operatori misanesi sono pronti per replicare un altro fine settimana dai grandi numeri. "Almeno il 70 per cento degli hotel di Misano sarà aperto – ci tiene a specificare Massimo Leardini, presidente dell’Associazione albergatori –. Chi ha più strutture magari ne terrà aperta una per ottimizzare i costi di gestione, ma saremo preparati ad accogliere i turisti che verranno in riviera per il Motomondiale e riempiranno tutte le strutture attive".

Gli eventi da segnare sul calendario raddoppiano a Misano. Insieme all’appuntamento con le due ruote, nello stesso weekend arriverà anche la Spartan Race che farà proprio tappa nella città romagnola. "Due grandi eventi che ci faranno aumentare ancora di più le presenze negli hotel – riprende Leardini – Continua così un settembre all’insegna di grandi appuntamenti che sta coinvolgendo Misano". Termina oggi infatti la tre giorni dell’Italian bike Festival e sono tantissimi i cicloturisti venuti in Riviera da ogni parte del Paese per pedalare nel circuito che tra una settimana ospiterà il Gp. "Il meteo sicuramente non ci ha aiutato fino ad ora, però gli appuntamenti in questo periodo ci sono e gli alberghi rimarranno aperti anche dopo l’apertura delle scuole". La seconda tappa del Motomondiale arriverà a Misano la settimana prossima, a settembre inoltrato, ma questo non scoraggia gli albergatori. "Siamo pronti per il rush finale verso il traguardo di una stagione turistica che ci ha dato grandi gioie".

Federico Tommasini