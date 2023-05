Misano, bagni in mare per i cani ma niente passeggiate sulla battigia

Una spiaggia a misura di cane. E’ quanto accadrà a Misano dove il Comune ha emesso una ordinanza che integra quella balneare e offre ai possessori di quattrozampe una corsia preferenziale per fare il bagno in mare. Il limite che i possessori di cani hanno sollevato in passato in diverse località balneari stava nel fatto che la possibilità di fare il bagno in mare con il cane era vincolata non solo a determinati orari, ma a poche zone individuate lungo l’arenile, di solito poste davanti alle spiagge libere. Misano ha voluto offrire un’opportunità in più a chi vuole trascorrere la giornata al mare con il proprio cane. Negli stabilimenti balneari che si attrezzeranno per accogliere animali, verrà consentito di accedere allo specchio di mare antistante lo stabilimento, opportunamente segnalato da boe, dove potranno tuffarsi in acqua con l’amico peloso al mattino presto, alle 7,30, e alla sera dopo le 19,30 fino al tramonto.

Il bagnante durante il giorno potrà stare nell’area dedicata, sul lettino, con Fido a fianco. Potrà andare con il cane al guinzaglio fino a riva per farsi un tuffo in acqua. I bagnini che vorranno offrire questa possibilità ai clienti dovranno presentare una Scia in municipio chiedendo l’autorizzazione a predisporre la spiaggia per ospitare i clienti a quattrozampe. Il problema delle possibili deiezioni in specchi d’acqua che nel resto della giornata vengono usati dai turisti, tra cui tante famiglie, è stato risolto così dal Comune: la pulizia sarà una responsabilità dei proprietari degli animali. I bagnini dovranno invece controllare che le regole vengano rispettate. Il mare di Misano accoglie i cani, ma la passeggiata sulla battigia, anche se al guinzaglio, resta vietata.

Andrea Oliva