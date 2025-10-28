Misano, campione di danze folk porterà la fiaccola alle Olimpiadi

Da campione italiano di danze folk a tedoforo ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Il protagonista di questa storia è Matteo Giovanardi, 41 anni, residente a Misano. Giovanardi si prepara a scrivere una pagina di storia: sarà il primo tedoforo ballerino di danze folk. Un traguardo inaspettato, arrivato dopo aver inviato la propria candidatura lo scorso maggio, che lo vedrà percorrere un tratto di circa 500 metri con il simbolo dei giochi. Giovanardi non è solo un campione di ballo: è la testimonianza vivente che dal coraggio nasce la forza di trasformare i sogni in realtà.

Come ha saputo della convocazione e cosa ha provato?

"La notizia è arrivata qualche giorno fa ed è stata un’emozione indescrivibile. Avevo inviato la candidatura per gioco. Il desiderio era quello di unire il mio mondo, le danze folk, a un evento così importante. Quando ho ricevuto la conferma, ho capito che non era solo un onore per me ma un’opportunità unica per la mia disciplina".

Lei è maestro di danza e vanta 14 titoli italiani. Perché ha scelto di candidarsi come tedoforo?

"Prima di tutto voglio far conoscere a tutti cos’è il folk. Poi c’è un messaggio ancora più importante: l’inclusività e la forza di volontà. Portare questa fiamma è un modo per raccontare la mia storia e ispirare chiunque abbia un sogno da realizzare". Una storia che affonda le radici in un momento delicato della sua infanzia.

"Esattamente. Quando avevo un anno e mezzo ho subìto una delicatissima operazione al cuore all’ospedale Bambin Gesù di Roma. È un ricordo lontano ma che ha plasmato chi sono oggi. Dopo quell’avventura sono cresciuto in salute e a 8 anni ho iniziato a ballare. La danza è stata la mia rinascita".

Cosa rappresenta per lei questo tratto di 500 metri con la fiamma?

"Un nuovo traguardo. Il simbolo del coraggio, della volontà e della perseveranza, quei valori che mi hanno spinto a superare le difficoltà e a non mollare mai, né nella vita né in pista. Voglio che chiunque veda in me il ballerino folk, la prova che non esistono limiti insuperabili se si ha la determinazione di raggiungerli".

C’è un pizzico di rammarico nel vedere che la danza non è una disciplina olimpica?

"Credo che la danza abbia tutte le caratteristiche per essere considerata disciplina olimpica: richiede anni di allenamento, disciplina ferrea e una preparazione fisica notevole. Ma questo non toglie nulla alla gioia di questa esperienza, anzi. Essere il primo danzatore folk a portare la fiamma è già una vittoria per l’intera comunità della danza".

Rita Celli