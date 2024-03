Misano, cento nuovi alberi per l’estate

Cento nuovi alberi per l’estate, a cui sommare 400 arbusti e un numero imprecisato di piante officinali distribuite tra Misano Brasile, Belvedere, Misano Mare, il Parco della Greppa e lungo il nuovo lungomare sud. Un piano delle piantumazioni su cui il Comune di Misano intende accelerare per fare in modo che il programma di cura e manutenzione del verde pubblico si concluda entro il mese di marzo. Oltre alle nuove piantumazioni il programma ha previsto fino ad oggi la potatura di oltre 800 piante per un ammontare di 100mila euro di spesa. Gli interventi hanno lo scopo di ridurre le chiome cariche di vegetazione, che potrebbero essere pericolose per l’illuminazione pubblica, le abitazioni, ed anche per prevenire possibili rotture di rami e per il forte vento e piogge intense, fenomeni che negli ultimi anni avvengono con maggiore intensità.

"Il patrimonio arboreo e arbustivo, così come l’estensione del verde pubblico, sono elementi essenziali per la vita della nostra città – premette l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. Gli alberi contribuiscono a delinearne la fisionomia e la sua stessa identità ambientale e sociale. Il verde va identificato come un‘infrastruttura naturale multifunzionale in grado di svolgere svariate azioni di benessere per la nostra vita e per la città". Quando si parla di piano del verde va tenuto in considerazione anche il cambiamento climatico. "La presenza di aree verdi e di un patrimonio arboreo diffuso come il nostro, contribuiscono alla mitigazione dell’impatto visivo, alla lotta all’inquinamento dell’aria, alla creazione di microclimi in grado di influenzare positivamente lo stato termico e favoriscono il benessere psicofisico per i cittadini e soprattutto per bambini e ragazzi, per i quali la possibilità di giocare e passare del tempo all’aria aperta è fondamentale per una crescita sana".