Misano, conto alla rovescia per il nuovo asilo nido

Due settimane di tempo per vedere i primi operai. A spingere sull’acceleratore è il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni. In ballo c’è un nido nuovo di zecca, per offrire il servizio scolastico 0-6 anni ai misanesi. Oltre la metà del finanziamento è legato al Piano nazionale ripresa e resilienza, il Pnrr, dunque l’opera deve rispettare le scadenze del piano e ciò significa completarla entro giugno 2026. Il tempo stringe. "Dobbiamo partire con il cantiere entro breve, ed è quello che intendiamo fare. Un paio di settimane. L’opera deve essere ultimata entro giugno del prossimo anno. I dibattito a livello nazionale su un eventuale posticipo del termine perché tanti cantieri sono in ritardo, non ci deve interessare. Abbiamo una scadenza che, se non rispettata, porterebbe all’annullamento del finanziamento statale. Abbiamo sollecitato la Provincia che aveva la funzione di stazione appaltante, ed abbiamo completato la procedura di appalto con l’impresa, un consorzio cesenate, che ha vinto il bando. Ora bisogna partire".

La struttura sorgerà in via Copernico in frazione Cella. Qui "c’è un’area verde che il Comune poteva mettere subito a disposizione per il progetto, una condizione necessaria per poter ottenere il finanziamento e avere la possibilità di rispettare i tempi di consegna". L’area è ampia oltre 3mila metri quadrati, "il che consentirà di avere ampi spazi verdi attorno". L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1,5 milioni di euro, di cui 864mila euro finanziati attraverso fondi del Pnrr nell’ambito del Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, e i restanti 636mila euro finanziati con risorse del Comune. Il progetto vede un largo uso di legno e superfici vetrate per aumentare l’illuminazione interna.

a.ol.