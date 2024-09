Misano da record: 164mila spettatori per la MotoGp tra vip e tifosi

Misano, 8 settembre 2024 – Doveva essere una giornata da urlo, e così è stato. Nemmeno la minaccia del maltempo ha guastato una domenica bestiale per il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sono stati complessivamente 163.558 spettatori che hanno assistito alle gare del Motomondiale sul circuito ‘Marco Simoncelli’ durante il weekend: 28.646 venerdì, 45.234 sabato e 89.678 oggi. Battuto il precedente record, che risaliva al 2019.

"È stata una edizione straordinaria, all’altezza delle migliori di questi venti gran premi consecutivi a Misano che abbiamo promosso sul territorio – sottolineano in coro San Marino, i Comuni della Riviera, la Regione e l’autodromo di Misano – Sommando i numeri degli ingressi di questi anni, oggi abbiamo superato quota 2 milioni di spettatori. Traguardo solo rallentato nelle edizioni 2020 e 2021, ora di nuovo in forte crescita”. Come al solito il Gran premio ha visto sulle tribune e nei paddock anche tanti vip e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i tanti Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Kimi Antonelli, la schermitrice argento alle Olimpiadi di Parigi Francesca Palumbo, gli chef Massimo Bottura e Alessandro Borghese, le attrici Pilar Fogliati e Desirée Popper, il cantante e attore Leo Gassman, e ancora gli attori Nicolas Vaporidis e Matteo Martari.

Sul traguardo ci ha pensato Emis Killa a sventolare la bandiera a scacchi. Unica nota stonata di oggi: i fischi del pubblico a Marc Marquez, vincitore della gara di Motogp, durante la premiazione. E non è la prima volta che questo accade a Misano. Dopo il bagno di folla di questi giorni, appuntamento per il 22 settembre con il bis del Motomondiale a Misano, quando si correrà il Gran premio dell’Emilia Romagna.