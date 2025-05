Misano diventa un angolo di Baviera

Oltre mille persone al giorno nella prima settimana del Frühlingsfest Romagna pronto a concedere il bis nel weekend, da venerdì a domenica. L’evento che si tiene a Misano rappresenta un Oktoberfest primaverile con numeri da grande. Dal 30 aprile al 4 maggio, durante i primi cinque giorni di apertura, la manifestazione ha visto entrare nel grande tendone circa 6mila visitatori, per 3mila litri di birra serviti. Ci sono stati anche 8.830 utenti unici sul sito web provenienti da 30 nazioni, oltre 22mila pagine viste, 360.591 visualizzazioni su Facebook e 226mila visualizzazioni su Instagram. L’evento è patrocinato dal Comune di Misano Adriatico e dalla Fondazione Visit Misano.

"Il successo – spiegano gli organizzatori – è stato reso possibile grazie al lavoro instancabile di uno staff giovane e dinamico, alle performance di live band e dj, e al supporto degli sponsor che hanno creduto nel progetto. Dobbiamo anche ringraziare chi ha creduto da subito nel progetto i Birraioli.it, Gabriele il Bagnino d’Italia e Stefano del Romagnolo Popolo Eletto".

Ed ora birra per tre giorni, sempre nel grande tendone allestito a Misano, zona mare, in via Dante 37. È prevista anche un’area giochi per bambini oltre alla musica, ai dj e ovviamente alla birra e cucina tipica.