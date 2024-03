Misano, due appuntamenti sulle donne

L’8 marzo con la filosofa Lucrezia Ercoli. E’ uno degli appuntamenti organizzati dalla Commissione Pari opportunità di Misano per celebrare la Giornata Internazionale della donna. "Marzo è un mese importante che porta con sé occasioni e opportunità di riflessione su ricorrenze e simboli che troppo spesso paiono svuotati del loro significato – spiega Manuela Casalboni, presidente della Commissione -. Abbiamo individuato due iniziative che vogliono aprire un confronto aperto sulla situazione femminile, sul nostro presente, sul linguaggio e sull’educazione".

Il primo appuntamento è in programma venerdì alle 21. Sul palco del Teatro Astra salirà Lucrezia Ercoli per un incontro dal titolo ‘Vedere di più, udire di più, sentire di più’, la lezione di Susan Sontag. A vent’anni dalla sua morte, il lavoro della scrittrice e giornalista, autrice di saggi su cinema, fotografia, teatro, cultura omosessuale, condizione femminile e sulla malattia, aiuta a comprendere la complessità della cultura contemporanea. Il secondo appuntamento è in programma sabato alle 17 nella Biblioteca comunale. Laura Oppioli presenterà il suo libro, ‘Perché non mi chiami?’. Oppioli parte dalla sua esperienza di insegnante nella scuola dell’infanzia, affrontando il tema differenze di genere e delle innumerevoli criticità che esse causano nella crescita dell’essere umano. L’incontro sarà presentato da Daniela Ruggeri.